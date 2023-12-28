Экипаж самолета, севшего на реку в Якутии, временно отстранили от полетов

Экипаж самолета Ан-24, севшего на замерзшую реку в Якутии, отстранен от полетов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы авиакомпании «Полярные авиалинии» Станислав Платонов.

По его словам, такая мера будет действовать до окончания проверки.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» 28 декабря приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыму. Пассажиры не пострадали. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре причиной происшествия назвали ошибку в пилотировании. По данным Росавиации, на борту самолета находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа. Следственный комитет начал проверку.

Летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин рассказал «Газете.Ru», что экипаж самолета Ан-24 совершил посадку на реке Колыме, так как мог принять ее за взлетно-посадочную полосу из-за погодных условий. Он отметил, что приборы, которые установлены на этих самолетах, 1960-х годов, промахнуться по полосе они позволяют.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.