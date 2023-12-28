На Украине сообщили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море

Балкер под флагом Панамы, который шел по так называемому альтернативному зерновому маршруту, подорвался на мине в Черном море. Об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

«В Черном море произошел подрыв», — заявили в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что балкер направлялся в один из дунайских портов, чтобы загрузить трюмы зерном.

Сухогруз потерял управление, на судне вспыхнул пожар. По предварительным данным, в огне пострадали двое моряков. Чтобы доставить балкер в порт, к судну направили буксиры.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможные коридоры для экспорта украинского зерна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что Великобритания отказалась направлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь вывезти украинское зерно. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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