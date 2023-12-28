Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Общественный транспорт в Москве в ночь на 1 января будет бесплатным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так с 20:00 воскресенья 31 декабря до 06:00 понедельника 1 января жители и гости Москвы смогут бесплатно воспользоваться метро, Московским центральным кольцом (МЦК), 158 наиболее востребованными и ночными маршрутами наземного транспорта.

При этом работа Московского центрального диаметра (МЦД) продлится до 03:00 1 января.

Мэр Собянин сообщил, что режим работы городского транспорта также будет продлен с 6 на 7 января, в Рождество. Столичное метро и МЦК будут открыты до 02:00, МЦД — до 03:00, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30, и еще 16 маршрутов наземного транспорта — всю ночь.

Кроме того, с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы бесплатная, за исключением парковок со шлагбаумом — в эти дни они продолжат работать по своим обычным тарифам.

Днем ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в ближайшем будущем тарифы на городской транспорт в столице менять не планируют.

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