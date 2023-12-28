В Тобольске нашли мертвым депутата гордумы

Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области.

По данным СМИ, политик выпал из окна третьего этажа своего дома. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Егоров занимал должность заместителя главы Тобольской городской думы седьмого созыва и являлся депутатом по одномандатному избирательному округу №9, членом депутатского объединения партии «Единая Россия». При жизни организовал зоны отдыха «Винокурово» в Тобольске.

В ноябре сообщалось, что бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации Владимира Свиридова и его супругу Татьяну нашли мертвыми в их доме в Ставропольском крае.

В то же месяце в Москве обнаружили тело российского музыканта, клавишника и ударника Николая Плявина в его съемной квартире. Причина его смерти не установлена. Плявин был известен преимущественно своим участием в рок-группах.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.