Стоматолог рассказала, как сохранить здоровье зубов в новогодние праздники

Обилие различных блюд на новогоднем столе может навредить здоровью полости рта, поэтому после их употребления важно особенно аккуратно ухаживать за зубами. Об этом Life рассказала стоматолог-терапевт «Белой радуги» Мария Иванова.

«На праздничном столе обычно много конфет, салатов с майонезом, а также фруктов, в частности апельсинов и мандаринов. Стоит помнить, что такая еда содержит много быстрых углеводов и сахара, которые превращаются в кислоты. Они могут нанести вред эмали, вызывая ее разрушение», — предупредила эксперт.

После приема такой пищи, прежде чем чистить зубы, она рекомендует прополоскать рот водой и подождать пару минут, чтобы слюна могла восстановить кислотно-щелочной баланс. Это защитит эмаль от повреждений, пояснила стоматолог.

Негативно на состояние зубов также влияет красное вино, продолжила специалист. По ее словам, оно может придать зубам фиолетовый оттенок, если эмаль повреждена или на ней есть налет. Чтобы предотвратить это, она советует использовать соломинку, полоскать рот водой после глотка вина и брать с собой дорожный набор со складной щеткой и мини-пастой.

«Не поддавайтесь на всевозможные уговоры ведущих на корпоративах и не тяните веревку, не открывайте бутылки зубами: можно пораниться, сломать или выбить самому себе зуб», — добавила Иванова.

Детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина до этого говорила, что любые сладости в новогодних подарках, особенно в больших количествах, вредны для зубов. Однако самыми вредными являются карамельные конфеты и так называемые ириски.

Ранее сообщалось, что в Омской области ребенку выбило зубы деталью от холодильника при взрыве петарды.