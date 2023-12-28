В границах транспортно-пересадочного узла «Владыкино» появится апарт-комплекс

Группа «Аквилон» получила разрешение на строительство комплекса апартаментов с террасами в границах транспортно-пересадочного узла «Владыкино» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

В проекте «Аквилон SIGNAL» по адресу Сигнальный проезд, вл. 12 запланированы четыре башни на почти 1,7 тыс. лотов. Из окон апартаментов будут открываться виды на Ботанический сад, Останкинскую телебашню и другие знаковые локации Москвы.

Архитектурную концепцию объекта разработало бюро APEX.

По мнению генерального директора Группы «Аквилон Москва» Дмитрия Рогатых, апарт-комплекс оценят московские и региональные инвесторы.

«Мы уверены, что финансовая модель апарт-проектов, как отелей с сервисом или комплексов с апартаментами, которые собственники сами могут сдавать в аренду, вполне конкурирует с экономикой банковских вкладов. Более того, депозиты в случае непредвиденных обстоятельств могут просто сгореть, а вот у владельцев недвижимости всегда остается на руках ликвидный актив», — заявил представитель компании.