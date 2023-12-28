В Самаре ограбили продавца новогодних елок

В Самаре полицейские задержали двух мужчин, ограбивших продавца новогодних елок, злоумышленники похитили четыре ели. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на одном из елочных базаров в Самаре, к продавцу новогодних елей подошли двое неизвестных, ударили мужчину по лицу и похитили четыре елки, после чего скрылись. Пострадавший смог запомнить приметы грабителей.

Их удалось оперативно задержать, к похищению новогодних елок оказались причастны двое ранее судимых местных жителей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутской области ребенок разгромил новогоднюю конструкцию и украл гирлянды с елки.