Диетолог рассказал, какие продукты нельзя есть вечером

Во второй половине дня не стоит употреблять мясные продукты и переработанные мясные изделия, в том числе сосиски и сардельки. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Он уточнил, что в составе данных продуктов есть большое количество насыщенных жиров, которые организму будет тяжело переварить вечером.

«Если речь идет о копченостях — тогда мы получаем дополнительную нагрузку на печень. Если продукция соленая, то и нагрузку на почки. Вашему организму, вместо вечернего отдыха придется активно усваивать и выводить вредные канцерогенные вещества, лишнюю соль и насыщенные жиры», — предупредил эксперт.

Помимо этого, во второй половине дня не стоит употреблять кисломолочные продукты, потому что они также тяжело перевариваются. После обеда Кабанов советует употреблять растительную пищу — овощи, яйцо (лучше одно куриное или 2-3 перепелиных), рыбу.

«С такой пищей ЖКТ справится быстро, что позволит быстрее заснуть и лучше выспаться», — заключил диетолог.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого говорила, что на ночь без вреда для фигуры можно есть легкие и низкокалорийные продукты. Так, она рекомендует обратить внимание на овощи, например, огурцы, помидоры, брокколи, шпинат, а также фрукты — яблоко, груша, апельсины и грейпфруты.

Ранее сообщалось, что неправильное время приема пищи может увеличить риск инсульта на 28%.