Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с ножом на кассира магазина, женщина госпитализирована

Kub Mash: в Краснодарском крае мужчина набросился с ножом на кассира в магазине

close
100%
Shutterstock

В Апшероне Краснодарского края мужчина поссорился с кассиром магазина и ударил женщину ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в торговом центре «Радуга» в Апшероне, в магазин «Пятерочка» зашел мужчина, на кассе он устроил ссору с сотрудницей магазина, он пригрозил, что вернется, и ушел.

Вечером агрессивный покупатель снова зашел в супермаркет, подбежал к кассиру, ударил ее ножом и попытался скрыться.

Нападавшего задержали очевидцы, мужчина передан сотрудникам полиции. Пострадавшую госпитализировали, подробности ее состоянии неизвестны.

Ранее пьяная россиянка ударила ножом мужа, который отказался кормить животных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами