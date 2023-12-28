Россиянин напал с ножом на кассира магазина, женщина госпитализирована

В Апшероне Краснодарского края мужчина поссорился с кассиром магазина и ударил женщину ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в торговом центре «Радуга» в Апшероне, в магазин «Пятерочка» зашел мужчина, на кассе он устроил ссору с сотрудницей магазина, он пригрозил, что вернется, и ушел.

Вечером агрессивный покупатель снова зашел в супермаркет, подбежал к кассиру, ударил ее ножом и попытался скрыться.

Нападавшего задержали очевидцы, мужчина передан сотрудникам полиции. Пострадавшую госпитализировали, подробности ее состоянии неизвестны.

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