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В Тамбовской области детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за ОРВИ

В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда и госпитализировали

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Shutterstock

В Тамбовской области десять детей, которые путешествовали на поезде из Москвы в Симферополь, были вынуждены сняться с поезда и отправиться в больницу из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенной температуры. Инцидент произошел с организованной группы, следующей на поезде «Таврия». Об этом пишет ТАСС.

По информации, поступившей от Юго-Восточной железной дороги, вечером 27 декабря несколько детей, находившихся из группы, почувствовали серьезное недомогание.

После прибытия на станцию Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 мск, к детям прибыли медики и представители Роспотребнадзора. После осмотра всей группы, состоящей из 250 детей и 45 сопровождающих лиц, было принято решение отправить 10 детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

У остальных участников группы не было выявлено симптомов ОРВИ, поэтому они были разрешены продолжить путешествие с медицинским сопровождением.

Как говорится в сообщении, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции на другие вагоны.

Несколько дней назад грипп А подтвердился у 55 детей, которые находились в поезде ТюменьАдлер, еще у 34 были зафиксированы признаки ОРВИ.

Дети возвращались из Сибири, где отдыхали в детском лагере. 21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 несовершеннолетних. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – врачам спасти не удалось.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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