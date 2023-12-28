В то, что события на Украине развиваются в правильном направлении, верит менее половины граждан страны. Об этом свидетельствует проведенный украинским фондом «Демократические инициативы» социологический опрос.

Опрос проводился в 20 областях Украины и столице страны. Было опрошено 2019 человек, достигших 18 лет.

Социологи отметили, что с февраля-марта 2023 года доля граждан, которые считают, что события в стране идут в правильном направлении существенно уменьшилась. Сейчас лишь 45% опрошенных согласны с таким мнением. При этом ровно треть населения считает, что события развиваются в неверном направлении.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине.

До этого бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил об участии в «майдане» спецслужб США и Европейского союза.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.