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Опрос показал, что менее половины украинцев верят, что события идут в верном направлении

Опрос показал, что лишь 45% украинцев верят в правильное развитие страны

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Carlos Barria/Reuters

В то, что события на Украине развиваются в правильном направлении, верит менее половины граждан страны. Об этом свидетельствует проведенный украинским фондом «Демократические инициативы» социологический опрос.

Опрос проводился в 20 областях Украины и столице страны. Было опрошено 2019 человек, достигших 18 лет.

Социологи отметили, что с февраля-марта 2023 года доля граждан, которые считают, что события в стране идут в правильном направлении существенно уменьшилась. Сейчас лишь 45% опрошенных согласны с таким мнением. При этом ровно треть населения считает, что события развиваются в неверном направлении.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал США главным бенефициаром конфликта на Украине.

До этого бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил об участии в «майдане» спецслужб США и Европейского союза.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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