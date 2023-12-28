Синод РПЦ упразднил орден благоверного царевича Димитрия

Синодом Русской православной церкви (РПЦ) принято решение об упразднении ордена царевича Димитрия. Об этом сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

27 декабря в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством патриарха Кирилла прошло последнее в нынешнем году заседание Священного синода РПЦ. На нем было внесено изменение в Положение о наградах РПЦ. В соответствии с ним был упразднен орден благоверного царевича Димитрия в качестве общецерковной награды.

Орден благоверного царевича Димитрия, имеющий три степени, был учрежден 29 сентября 1997 года по решению патриарха Алексия II совместно с Российским детским фондом. Им награждались граждане и организации за выдающиеся заслуги в деле попечения и защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в первую очередь инвалидов, сирот и беспризорников. С 2018 по 2022 год орденом были награждены 18 человек.

Царевич Дмитрий был младшим сыном царя Ивана Грозного. В 1591 году в возрасте восьми лет он погиб в Угличе при до конца не выясненных обстоятельствах. Противники будущего царя Бориса Годунова обвинили его в убийстве царевича. Смерть Дмитрия вызвала в стране политический кризис, названный «Смутным временем», продолжавшийся вплоть до 1613 года. В России появилось большое количество самозванцев, выдававших себя за спасшегося царевича. Самыми известными из них были Лжедмитрий I и Лжедмитрий II.

В 1606 году царевич Дмитрий был канонизирован как «угличский и московский и всея Руси чудотворец» и стал одним из самых почитаемых русских святых. День его памяти отмечается 28 мая (15 мая по старому стилю).

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