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Минздрав предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога

Минздрав РФ предложил проводить первый осмотр девочек гинекологом в 13 лет

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Depositphotos

Минздрав России предложил проводить первый осмотр девочек акушером-гинекологом в 13 лет, а не в 14 как в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

В пояснительной записке к документ уговорится, что пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних гинекологом необходимо в связи с современным подходом, который направлен на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у девочек-подростков, «с учетом физиологического становления репродуктивной функции».

Принятие документа не оказывает влияние на достижение показателей государственных программ РФ, целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов, отмечается в законопроекте.

Изменение возраста осмотра врачом-гинекологом девочек подросткового возраста имеет принципиально важное значение для их здоровья, в том числе репродуктивного, передает агентство слова главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

До этого сообщалось, что власти некоторых регионов России начали пересматривать позицию по запрету абортов в частных клиниках.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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