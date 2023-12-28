Врач рассказала, существует ли аллергия на холод

Холод — это физический фактор, а термин «аллергия» включает в себя развитие патологического иммунного ответа на антигены, которые являются макромолекулярными веществами, имеющими возможность при попадании в организм вызывать иммунный ответ. То есть истинной аллергии на холод не бывает, так как истинная аллергическая реакции возникает на вещества, а не на физические факторы — это разный патогенез заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог, врач-дерматовенеролог «СМ-Клиника» Дарья Аршинова.

«Но многие считают, что страдают именно «аллергией на холод». Это происходит из-за схожести клинических проявлений воспаления (то есть того, что чувствует и видит человек невооруженным глазом) при контакте открытых участков кожи, дыхательных путей с холодом, холодным воздухом, водой и при развитии аллергических реакций: схожие зудящие высыпания, отечность мягких тканей, бронхоспазм, резкое снижение давления, общая слабость. Но одни и те же симптомы могут быть вызваны разными клеточными механизмами воспаления», — объяснила она.

Одним из наиболее часто встречаемых диагнозов патологических реакций на холод является «холодовая крапивница», по классификации она относится к физиологическим крапивницам, где реакция запускается физическим фактором, а не биологическим веществом, и в конце реакции происходит выброс некоторых схожих медиаторов воспаления как и при аллергии, например: гистамина, простагландина, хемотаксических факторов, интерлейкинов, как и при аутоиммунных заболеваниях.

«Патологические реакции могут быть связаны с образованием криопреципитирующих иммунных комплексов, холодовыми агглютнинами и могут сформироваться за счет сопутствующей патологии в организме, которая может проявиться в любом возрасте. Причинно-следственную связь сам пациент установить точно не может, тем более что у одного человека могут сочетаться разные типы патогенеза крапивницы, спровоцированные несколькими причинами», — добавила врач.

Кроме этого, холодовая крапивница может быть симптомом врожденного заболевания, как при холодовом аутовоспалительном синдроме, и передаваться по наследству из-за поломки в геноме — мутация в гене СIAS1 — это наиболее опасный и трудно контролируемый вариант течения заболевания, часто дебют заболевания происходит в детском возрасте, проявляется после воздействия холода зудящей сыпью, болью в суставах, повышением температуры тела, головной болью, сонливостью, тошнотой, избыточным потоотделением, общей слабостью.

«К счастью, это довольно редкое заболевание, но для постановки диагноза и снижения риска прогрессирования болезни, в любом случае, при появлении первых симптомов лучше сразу обратиться к врачу аллергологу-иммунологу», — резюмировала она.

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