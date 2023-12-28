Россиянам перечислили опасные последствия переедания икры

Красная икра является источником полноценного белка, который организм легко усваивает. Она также содержит много полиненасыщенных жирных кислот, которые полезны для сердца и сосудов. Однако врачи рекомендуют ограничить потребление красной икры до 20-25 г в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

У этого есть несколько причин.

«Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Красная икра также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — объяснила медик.

Кроме этого, у некоторых людей красная икра может вызывать аллергические реакции.

«Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом давно стали популярной закуской на праздничном столе. Однако они содержат много калорий, поэтому не рекомендуется употреблять их в больших количествах. Чтобы сделать их более полезными, можно использовать цельнозерновой хлеб вместо белого и заменить сливочное масло на авокадо. Во время новогодних праздников многие люди часто переедают, что может негативно сказаться на их здоровье. Праздничный стол может содержать продукты с высокой калорийностью. Например, один бутерброд с красной икрой содержит около 280 калорий, порция салата оливье — около 300 калорий, а порция мяса, запеченного с сыром и майонезом — около 450 калорий. Если съесть пять бутербродов с икрой, две порции салата оливье и порцию мяса, общая калорийность трапезы составит приблизительно 3000 калорий. Такое изобилие еды может вызвать чувство тяжести в желудке, изжогу, тошноту и другие неприятные симптомы.

Рекомендуемое количество икры (напомним 20-25 г) можно съесть за один раз, но лучше разделить его на несколько приемов. Например, можно съесть 10 г икры на завтрак и 10 г на ужин», — посоветовала врач.

Кроме этого, переедание красной икрой может привести к таким последствиям, как тошнота и рвота, диарея, изжога, отеки, аллергические реакции.

«Ешьте икру медленно и тщательно пережевывайте каждый кусочек. Делайте перерывы между приемами пищи. Не ешьте икру на голодный желудок и не ешьте икру вместе с другими жирными продуктами», — резюмировала врач.

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