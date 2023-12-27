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В РПЦ приравняли аборт к убийству

Священный синод РПЦ приравнял хирургический или медикаментозный аборт к убийству

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Русская православная церковь (РПЦ) приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, вне зависимости от срока беременности и способа его совершения, передает ТАСС, ссылаясь на документ, одобренный Священным синодом РПЦ.

Синод принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанный Межсоборным присутствием РПЦ. Теперь он будет утвержден Архиерейским собором «в качестве разъяснения и развития соответствующих положений Основ социальной концепции Русской православной церкви».

«Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения», — говорится в тексте.

Также в документе говорится, что и аргумент, согласно которому аборт возможен до обретения эмбрионом жизнеспособности (до той степени его внутриутробного развития, когда он в может выжить вне организма матери с медицинской помощью) является неприемлемым.

Также в тексте подчеркивается позиция РПЦ, согласно которой жизнь человека начинается с момента зачатия и человек имеет право на жизнь уже в утробе матери и эмбрион не должен рассматриваться как часть тела матери.

До этого власти некоторых регионов России начали пересматривать позицию по запрету абортов в частных клиниках.

Ранее в российском регионе ввели штрафы за склонение женщин к абортам.

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