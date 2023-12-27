В ЦБ назвали фразы, которые говорят только телефонные мошенники

Банк России опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, после которых россиянам посоветовали сразу прекращать дальнейший разговор и бросать трубку. Список опубликован в Telegram-канале ЦБ.

Один из примеров — фраза про «оформление заявки на кредит». Регулятор рекомендовал после этих слов завершать звонок, иначе если россиянин «скажет лишнего», то может помочь злоумышленникам оформить на него заем и похитить деньги.

Не стоит разговаривать и с людьми, которые представляется «сотрудником Центробанка». В ЦБ заверили, что его работники не звонят и не пишут гражданам для операций. В «стоп-лист» от регулятора попала и другая популярная у мошенников фраза — «специальный или безопасный счет».

Если одна из перечисленных фраз прозвучала в разговоре, то следует прекратить беседу, позвонить по официальному номеру организации или на горячую линию, набрав номер вручную, добавили в Банке России.

В Центробанке пояснили, что преступников порой трудно распознать, так как они часто представляются сотрудниками ведомств и «присылают в мессенджерах поддельные удостоверения». Регулятор уточнил, что мошенники также знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.

Ранее в ЦБ назвали «Газете.Ru» четыре основных схемы обмана россиян перед Новым годом.