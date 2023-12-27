Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Умер австрийский конструктор оружия Гастон Глок

Создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок ушел из жизни в 94 года

close
100%
imago stock&people/Global Look Press

На 95-м году жизни скончался австрийский инженер и бизнесмен, основатель компании — производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок. Об этом сообщает газета Die Presse со ссылкой на пресс-службу его фирмы.

«До самого конца он отвечал за стратегическое направление компании и ее сотрудников», — отмечается в публикации.

Дополнительных подробностей не приводится.

Примечательно, что до 52 лет изобретатель не занимался конструированием огнестрельного оружия. Но однажды купил аппарат для литья армейских ножей из полимеров и занялся производством пистолета, впоследствии получившего название Glock 17, рамка которого изготовлена из пластмассы.

До этого в Союзе кинематографистов РФ заявили, что российский сценарист и поэт, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Ранее в России создали сшивающий раны биополимерами пистолет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами