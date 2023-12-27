Умер австрийский конструктор оружия Гастон Глок

На 95-м году жизни скончался австрийский инженер и бизнесмен, основатель компании — производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок. Об этом сообщает газета Die Presse со ссылкой на пресс-службу его фирмы.

«До самого конца он отвечал за стратегическое направление компании и ее сотрудников», — отмечается в публикации.

Дополнительных подробностей не приводится.

Примечательно, что до 52 лет изобретатель не занимался конструированием огнестрельного оружия. Но однажды купил аппарат для литья армейских ножей из полимеров и занялся производством пистолета, впоследствии получившего название Glock 17, рамка которого изготовлена из пластмассы.

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