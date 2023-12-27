Пенсионер надел на свою пятилетнюю внучку воротник для собак, чтобы отучить ее от телефона

Пожилой китаец надел на свою пятилетнюю внучку пластиковый воротник для собак, чтобы она не проводила много времени за мобильным телефоном. Об этом пишет SCMP.

Мужчина из города Сиань заметил, что его внучка много играет в мобильные игры во время поездки на машине. После чего он осторожно надел ей на шею ветеринарный воротник и лишил девочку доступа к любимому гаджету.

«Поначалу ребенок очень сопротивлялся, потому что не мог смотреть на телефон и потому что знал, что ошейник предназначен для собак...Но после двух-трех дней ношения ошейника она больше не хотела брать телефон, так что мы его больше не используем», — подчеркнула мать девочки.

Женщина отметила, что воротник купили специально для этой цели и в употреблении он не был. Однако видео, на котором девочка впервые оказалась «закованной» в собачий ошейник, вызвало масштабную дискуссию среди интернет-зрителей.

«Это больше для смеха, это не совсем практично. Чтобы отвлечь детей от телефонов, нужно увлечь их чем-то другим», — заметил в комментариях один из пользователей.

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