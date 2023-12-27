Россиянин поджег дом, чтобы напугать свою подругу

В Оренбурге мужчина поджег арендованный дом, чтобы испугать свою сожительницу. Об этом сообщает aif.ru.

Пожар произошел в доме на 2-й Семафорной улице после ссоры между двумя жильцами, 34-летним мужчиной и его 22-летней подругой. После этого, как установили правоохранители, сожитель решил напугать девушку и поджег здание.

Огонь увидела 45-летняя владелица дома, которая сдавала его молодой паре в аренду. Она же подсчитала ущерб, сумма которого составила 680 тыс. рублей.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. В прошлом он, как уточняется, уже был неоднократно судим.

Ранее россиянина лишили свободы на 6 лет за подготовку к поджогу здания военкомата.