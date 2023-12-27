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В Минюсте России каминг-аут приравняли к экстремизму

Telegram-канал «Борус»: Минюст РФ признал каминг-аут проявлением экстремизма

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России приравняло каминг-аут к экстремизму. Об этом сообщается в заявлении ставропольского отделения ведомства, которое опубликовал Telegram-канал «Борус».

По версии регионального управления ведомства, каминг-аут означает открытое признание человеком своей принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

При этом в документе подчеркивается, что отныне на территории страны будут расценивать подобные заявления как признание в участии в деятельности экстремистской организации.

«Следовательно, такое заявление (о каминг-ауте. — «Газета.Ru») недопустимо», — говорится в ответе представителя министерства на запрос «Боруса».

В ведомстве добавили, что нарушение запрета может повлечь административную или уголовную ответственность. Более того, при повторном несоблюдении соответствующих требований правоохранительные органы имеют право начать расследование по ст. 282 Уголовного кодекса России.

Данная статья касается возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц. Подобное правонарушение, в том числе, может привести к лишению свободы.

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