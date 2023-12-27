Подозреваемая в халатности глава Кургана продолжает исполнять свои обязанности

Мэр города Курган Елена Ситникова, подозреваемая в халатности, приведшей к гибели людей, не покидает занимаемый пост и продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в городской администрации.

«Ситникова находится на рабочем месте», — заявил собеседник агентства.

По информации источников, сегодня глава города передала новогодние подарки семьям участников специальной военной операции, не вернувшихся с поля боя.

Накануне стало известно, что Елену Ситникову задержали и обвинили в халатности, повлекшей гибель людей. Весной во время курганских пожаров полностью выгорел микрорайон города Смолино, застроенный частными домами. Было зафиксировано шесть летальных исходов. Тогда же выяснилось, что курганская администрация накопила более 6 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. По словам источников, мэра обвинили в халатности, которая привела к гибели людей (ч.3. ст. 293 УК РФ). Курганский городской суд в качестве меры пресечения запретил ей определенные действия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудники ФСБ задержали мэра челябинского города.