В Раменском УК три года подряд не чинит протекающую крышу

Управляющая компания и власти уже три года подряд откладывает починку протекающей крыши многоквартирного дома. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

За это время проживающая там семья из матери-одиночки, ее пожилых родителей, один из которых инвалид I группы, и 19-летнего юноши потратила свыше 250 тыс. рублей на ремонты.

Сообщается, что женщина уже обращалась с просьбой об устранении этих неполадок в Добродел, управляющую компанию «Наш дом», ЕДС. Управляющая компания запросила «перенос срока решения проблемы» до апреля 2024 года. При этом в квартире течет из розеток и трещин в стенах и появился грибок. Сливать воду с потолков квартиры приходится несколько раз в день.

До этого башкирские родители пожаловались губернаторы на гнилые стены в детском саду.

«Вода капает на детей, стекает по стенам, это длится много лет подряд, стены прогнившие. Во время дождя на линолеуме в группах собираются лужи», — рассказала россиянка.

Она отметила, что у здания также прохудилась крыша.

Ранее шторм повалил десятки деревьев и повредил крыши домов в Сочи.