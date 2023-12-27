Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раменском УК три года подряд не чинит протекающую крышу

«Осторожно, Москва»: в Раменском УК три года подряд не чинит протекающую крышу

Управляющая компания и власти уже три года подряд откладывает починку протекающей крыши многоквартирного дома. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

За это время проживающая там семья из матери-одиночки, ее пожилых родителей, один из которых инвалид I группы, и 19-летнего юноши потратила свыше 250 тыс. рублей на ремонты.

Сообщается, что женщина уже обращалась с просьбой об устранении этих неполадок в Добродел, управляющую компанию «Наш дом», ЕДС. Управляющая компания запросила «перенос срока решения проблемы» до апреля 2024 года. При этом в квартире течет из розеток и трещин в стенах и появился грибок. Сливать воду с потолков квартиры приходится несколько раз в день.

До этого башкирские родители пожаловались губернаторы на гнилые стены в детском саду.

«Вода капает на детей, стекает по стенам, это длится много лет подряд, стены прогнившие. Во время дождя на линолеуме в группах собираются лужи», — рассказала россиянка.

Она отметила, что у здания также прохудилась крыша.

Ранее шторм повалил десятки деревьев и повредил крыши домов в Сочи.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами