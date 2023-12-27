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Россиянка заманила школьников домой и избила их

Жительница Петербурга заманила двух школьников домой и избила нунчаками

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге 48-летнюю местную жительницу подозревают в похищении детей и незаконном лишении их свободы. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 27 декабря женщина заманила к себе в квартиру на Советской улице двух младшеклассников, предложив им погреться. Когда дети зашли к ней домой, она стала угрожать им ножом, а затем избила предметом, похожим на нунчаки (разновидность оружия — «Газета.Ru») и распылила им в глаза газ.

Петербурженка удерживала несовершеннолетних в квартире около часа. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают помощь.

Ранее в Коми женщина пустила незнакомца погреться в квартиру и осталась без украшений.

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