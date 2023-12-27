Мэр Москвы рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Московская молодежь создала в 2023 году более 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в столице для начинающих разработчиков существует 3 масштабных проекта.

«Фестиваль для ИТ-специалистов «Лидеры цифровой трансформации», конкурс инновационных идей «Новатор Москвы» и программа по развитию технологических стартапов «Академия инноваторов», — написал мэр.

По словам Собянина, некоторые команды приняли участие сразу в нескольких проектах.

«В этом году возрастной порог для участников премии «Новатор Москвы» снизили до 14 лет. В результате претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров с инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip. Он также поработал с наставниками в «Академии инноваторов»», — добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что в 2023 году более 17 тыс. человек прошли программы развития молодежного технологического предпринимательства.