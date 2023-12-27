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Многодетная россиянка на полгода бросила четырехлетнюю дочь у друзей

«Ural 56»: в Оренбургской области мать на полгода бросила дочь у своих друзей

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Frank Roder/ Global Look Press

В Новосергиевском районе Оренбургской области многодетная мать оставила четырехлетнюю дочь в гостях у своих друзей и пропала на полгода. Об этом сообщает портал «Ural 56».

Жительницу Оренбургской области намерены повторно лишить родительских прав. В июне 2023 года многодетная мать приехала в Новосергиевский район погостить у друзей, у них она оставила свою четырехлетнюю дочь, сообщив, что вернется через пару дней, но пропала на полгода.

Подруга женщины, у которой находился ребенок, обратилась в правоохранительные органы, полицейские разыскали мать, та пообещала забрать дочь, но за девочкой так и не явилась.

Органы опеки намерены лишить мать родительских прав, ребенок передан в детский дом. Известно, что оренбурженку и ее мужа раньше лишали родительских прав на пятерых детей.

Ранее россиянка оставила ребенка на дороге, когда перевозила его на санках.

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