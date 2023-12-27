Пенсионерам рассказали, как открыть выгодный накопительный счет

Многие банки сегодня предлагают различные специальные вклады или накопительные счета для пенсионеров. Перед тем как определиться с банком и типом вклада, следует дифференцировать (разделить) сбережения, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В беседе с Life он посоветовал положить на депозит средства, которые точно не понадобятся в ближайшее время.

Оставшуюся часть денег, которые необходимо будет тратить, эксперт посоветовал разместить на накопительном счете. Это удобно, так как вклад предполагает, что клиент не трогает средства в течение фиксированного срока, а накопительный счет позволяет свободно распоряжаться деньгами.

«Таким образом, можно будет через год заработать, потому что ставки действительно высокие, а также, пока деньги лежат на накопительном счете, на них тоже будут начисляться проценты, — пояснил он. — Перед Новым годом и по вкладам бывают хорошие предложения от банков, и по накопительным счетам».

Накопительные счета, на которых вложения не ограничены сроком, удобнее, так как позволяют позднее разместить деньги под более высокий процент, отметила директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

«Однако процент на таких счетах обычно ниже классического депозита», — добавила она.

Также Гондусова рассказала, что многие банки при первом открытии счета на 1-2 месяца предоставляют дополнительную премию к проценту, и посоветовала пользоваться этой хитростью.

Центробанк ранее раскрыл подводные камни накопительных счетов.