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В российском регионе предотвратили теракт

В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

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ФСБ РФ

В Самарской области силовики предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

Подозреваемый арестован. Речь идет о жителе Самары.

Сообщается, что сотрудники УФСБ и Росгвардии задержали его еще 15 ноября, после того как было установлено, что мужчина, являясь сторонником организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), планирует устроить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги.

В начале декабря суд арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью. Злоумышленника задержали по горячим следам. 35-летний мужчина, имеющий гражданство РФ и Италии, на допросе во всем признался. Он сообщил, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.

Ранее теракт предотвратили в Ставропольском крае.

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