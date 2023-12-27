Нарколог назвал самый опасный способ борьбы с похмельем

Многие довольно популярные народные методы борьбы с похмельем не только бесполезны, но могут нести вред здоровью. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

По его словам, не стоит пытаться «пропотеть» после выпивки или налегать на напитки, содержащие кофеин.

Нередко многие для борьбы с похмельем пытаются нагрузить себя физически, тренироваться в зале или пойти в баню, чтобы «пропотеть». По словам эксперта, это крайне опасный способ. Дело в том, что любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов.

Также врач посоветовал не готовить себе плотный жирный завтрак, что тоже очень популярно при борьбе с похмельем. Организму, напротив, нужна более легкая, диетическая, но питательная еда, чтобы дать отдохнуть печени и желудку. Больше всего организму после алкоголя нужна вода — желательно обычная минеральная и негазированная.

При похмелье может помочь рассол. Если вы не фанат этого, то можно найти альтернативу в виде натуральных морсов или соков, кефира, отметил доктор. Но в то же время лучше не готовить себе крепкий черный чай, кофе и, тем более, нельзя употреблять энергетики. Такие напитки будут способствовать еще большему обезвоживанию организма, могут повысить артериальное давление и ускорить сердцебиение, что очень опасно в таком состоянии, предупредил Петров.

Нарколог призвал быть осторожнее с лекарствами против головной боли. Многие препараты не помогут, потому что природа головной боли при похмелье иная, а некоторые сгустят кровь, что повышает риск тромбообразования и плохо действует на слизистую желудка, предупредил доктор.

Но самый худший способ борьбы с похмельем, по словам врача, — так называемый опохмел новой дозой алкоголя. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма, объяснил эксперт. Поэтому давать организму еще одну дозу алкоголя — крайне не верный способ, хоть и в какой-то момент он облегчает симптомы, заключил Петров.

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