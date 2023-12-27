Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Многодетный россиянин взорвал петарду в старом холодильнике и покалечил сына

В Омской области ребенку выбило зубы деталью от холодильника при взрыве петарды

close
100%
Прокуратура Омской области

В Любинском районе Омской области многодетный отец случайно покалечил сына, взорвав петарду в старом холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Камышловский, отец троих детей устроил фейерверк во дворе частного дома. 34-летний мужчина решил повторить трюк из сети, взорвав одну из петард в старом холодильнике.

Пиротехника взорвалась, от холодильника отлетела деталь и попала в лицо одному из детей, у мальчика выбиты передние зубы и рассечена губа.

По данным прокуратуры семья является благополучной, на учете в органах ПДН не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее московскому школьнику разорвало щеку взрывом петарды.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами