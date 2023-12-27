Многодетный россиянин взорвал петарду в старом холодильнике и покалечил сына

В Любинском районе Омской области многодетный отец случайно покалечил сына, взорвав петарду в старом холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Камышловский, отец троих детей устроил фейерверк во дворе частного дома. 34-летний мужчина решил повторить трюк из сети, взорвав одну из петард в старом холодильнике.

Пиротехника взорвалась, от холодильника отлетела деталь и попала в лицо одному из детей, у мальчика выбиты передние зубы и рассечена губа.

По данным прокуратуры семья является благополучной, на учете в органах ПДН не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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