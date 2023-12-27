Вероятность заключения новогоднего перемирия между РФ и Украиной существует, однако договороспособность киевского режима вызывает вопросы. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все возможно, если для этого есть какое-то желание. Но с официальным Киевом договариваться невозможно», — считает парламентарий.

По мнению Чепы, существует вероятность, что ВСУ используют перемирие для того, чтобы организовать провокацию либо переместить войска на более выгодные позиции.

До этого премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер заявил, что властям Украины, скорее всего, придется смириться с потерей части территорий, если удастся достигнуть прекращения огня в конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что для поиска окончательного решения украинского кризиса потребуется время.

Ранее на Украине объяснили, почему президент США Джо Байден не даст Киеву закончить конфликт.