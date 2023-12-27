Жительницу Камчатского края признали виновной в дискредитации ВС РФ

Суд в Петропавловске-Камчатском оштрафовал местную жительницу по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Инстанция установила, что 22 октября женщина, находясь на своем рабочем месте, оскорбила Россию и ее жителей, обвинила ВС РФ в насилии, а также демонстративно включила и слушала украинские песни. Свидетели рассказали, что такие действия подсудимая совершала регулярно.

Суд выслушал свидетелей и рассмотрел доказательства, после чего пришел к выводу, что гражданка занималась дискредитацией армии. Ей придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

До этого по той же статье оштрафовали полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова — ему придется отдать 50 тысяч рублей. В его случае это уже второй штраф за дискредитацию, за повторное нарушение Квачкову может грозить уголовное дело.

А 22 декабря по статье за дискредитацию ВС РФ оштрафовали участницу «Битвы экстрасенсов».

Ранее в РФ ввели ответственность за дискредитацию добровольцев Росгвардии.