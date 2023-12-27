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В Екатеринбурге сотрудника уголовного розыска обвинили в совращении девочки-подростка

URA.Ru: в Екатеринбурге оперативника задержали по подозрению в совращении девочки

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Екатеринбурге задержан сотрудник уголовного розыска, мужчину подозревают в интимной связи с 13-летней школьницей. Об этом сообщает Ura.Ru.

33-летнего оперативника одного из отделов уголовного розыска Екатеринбурга подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

По данным Ura.ru, мужчина вступил в половую связь с 13-летней девочкой, ребенок часто убегал из дома, подозреваемый занимался ее розыском и совратил девочку.

Известно, что задержанный женат, воспитывает маленького ребенка, возбуждено уголовное дело. Как сообщил представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых, полицейский отстранен от работы и заключен под стражу.

«В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», — отметил полковник Горелых.

Ранее школьная учительница совратила 13-летнего мальчика и 12 раз занималась с ним сексом.

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