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Врач назвала способ, который поможет побороть хроническую усталость

Врач Краковская: лимфодренажные процедуры помогут побороть хроническую усталость

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Shutterstock

Лимфодренажные процедуры могут помочь справиться с синдромом хронической усталости, а также улучшить иммунитет. Об этом Life рассказала врач Кристина Краковская.

Эксперт объяснила, что по лимфатическим сосудам в организме человека течет лимфа, которая состоит из лимфоцитов. Они, в свою очередь, влияют на иммунитет и возможность организма бороться с вирусами. В случае застоя этой жидкости в организме может произойти скопление токсинов в лимфатических узлах, а это — ухудшит иммунитет и добавит усталости. Справиться с этой проблемой и разогнать лимфу можно с помощью лимфодренажных процедур, уточнила врач.

«Лимфодренажные процедуры помогают бороться с синдромом хронической усталости и способствуют активации жизненного тонуса. Помимо этого, они используются для коррекции фигуры: за счет дренажного эффекта уменьшаются объемы, сглаживаются проявления целлюлита, спадает отечность», — отметила Краковская.

Однако она добавила, что такие процедуры не подойдут людям с онкологическими заболеваниями сердца, проблемами с кожным покровом и сердцем.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что хроническая усталость может появиться из-за неправильного и несбалансированного питания. По его словам, на появление усталости прежде всего влияет поздний ужин, потому что он приводит к перегрузке желудочно-кишечного тракта перед сном.

Ранее врач рассказал, как побороть усталость, вызванную сокращением светового дня.

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