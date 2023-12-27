Неизвестный преследовал ребенка в подъезде дома в Перми

В Перми неизвестный мужчина увязался за маленькой девочкой в подъезде многоэтажки, злоумышленника спугнула камера видеонаблюдения. Об этом сообщает URA.Ru.

Инцидент произошел в подъезде дома по улице Гашкова в Перми, маленькая девочка возвращалась домой, вместе с ней в подъезд вошел мужчина. Испуганный ребенок успел добежать до верхнего этажа и попасть к себе в квартиру, незнакомец проследовал за ней.

По сообщениям очевидцев, злоумышленника спугнула камера видеонаблюдения.

«Предупредите детей и сами будьте осмотрительнее», — пишут в социальных сетях местные жители.

По данным Telegram-канала «ЧП Пермь», несколько недель назад в Перми произошла серия попыток нападений на девочек и женщину. Одну из пострадавших мужчина успел затащить в лифт, нападение также произошло в Индустриальном районе, где неизвестный мужчина пытался затащить ребенка заброшенный дом, девочке удалось спастись.

Ранее неизвестный приставал к ребенку и угрожал девочке расправой в Северобайкальске.