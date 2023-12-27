Самодельное взрывное устройство обнаружено на подстанции в Ярославле

На станции Филино в Ярославской области дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Филино 26 декабря, сотрудник станции проводил утренний обход и заметил подкоп под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки.

Мужчина вызвал на место экстренные службы, саперы обследовали территорию и нашли неизвестный предмет с лампочками. Самодельное взрывное устройство было уничтожено на месте, его обломки направлены на экспертизу.

Злоумышленников, заложивших СВУ, разыскивает полиция.

Ранее сахалинец получил 15 лет тюрьмы за подготовку диверсии на объекте ТЭК.