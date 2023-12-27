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В Приамурье школьник попал в больницу после катания на горке

Под Благовещенском школьника с травмой головы забрали с турбазы в больницу

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Амурской области мальчик 2014 года рождения пострадал во время катания на горке. Областная прокуратура начала проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 25 декабря, когда мальчик находился на горке на турбазе «Мухинка» в селе Белогорье.

По данным правоохранителей, мальчик при катании с горки не успел освободить трассу, в итоге его сбил другой ребенок. Школьник упал с высоты собственного роста и ударился головой об лед. Пострадавшего доставили в больницу.

Областная прокуратура установит, соблюдались ли на горке требования безопасности, а также исполнялось ли законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в Хакасии обрушилась детская горка.

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