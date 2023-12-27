Россиянам рассказали, в каких случаях могут уволить по «алкогольной статье»

Эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала газете «Известия», как избежать увольнения по «алкогольной статье» и не омрачить себе конец года. Она уточнила, что работодатель имеет право уволить сотрудника на основании подпункта «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, если он появляется на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Также можно быть уволенным, если находился в нетрезвом состоянии в рабочее время не на своем рабочем месте, но на территории организации или на объекте, где требуется выполнение трудовой функции по поручению работодателя.

«Многие ошибочно считают, что увольнение по «алкогольной статье» возможно только при наличии медицинского заключения об опьянении. Но это не так. Опьянение может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, такими как акты, служебные записки, объяснения коллег, собранные в ходе служебного расследования, и свидетельские показания коллег в суде», — поделилась информацией эксперт.

По словам Нечаевой, самым рискованным случаем является организация застолья в рабочее время непосредственно на рабочем месте или на территории работодателя или объекте, куда работник был направлен. Даже если кажется, что употребление алкоголя было символическим и опьянения не было, это все равно представляет риск.

«Подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 ТК позволяет уволить работника не за само употребление алкоголя на работе, а за нахождение на работе в нетрезвом состоянии в рабочее время. Однако стоит помнить, что употребление алкоголя на рабочем месте нарушает правила внутреннего трудового распорядка в организации. За такое нарушение можно получить замечание или выговор. А если у человека уже было хотя бы одно дисциплинарное взыскание и прошло менее года с момента его вынесения, то может последовать и увольнение, подчеркнула специалист.

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