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В ООН начали беспокоиться из-за холеры в Судане

В ООН озадачились холерой в Судане после 8,3 тыс. случаев заболевания

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Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

В Судане зарегистрировано почти 8,3 тыс. случаев заболевания с подозрением на холеру, врачи не смогли спасти уже 200 человек. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) при ООН выразило глубокую обеспокоенность распространением болезни в условиях вооруженного конфликта, пишет ТАСС.

В организации подчеркнули, что конфликт в Судане серьезно влияет на доступ к медицинской помощи, так как вспышка холеры продолжает распространяться по стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и министерства здравоохранения Судана, на 23 декабря было зарегистрировано почти 8,3 тыс. случаев с подозрением на холеру в девяти штатах.

Большинство случаев заболевания приходится на штат Эль-Гезира, где из-за интенсивных столкновений между суданскими вооруженными силами и силами быстрого реагирования более 300 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. В Судане гуманитарные миссии пытаются работать над выявлением и лечением случаев холеры, а также проводить кампании по вакцинации. Однако продолжающиеся боевые действия затрудняют усилия по борьбе с вспышкой холеры и доступом населения к основным услугам общественного здравоохранения. Более 70% больниц в пострадавших от конфликта районах уже не функционируют, а примерно две трети населения Судана не имеют доступа к медицинскому обслуживанию, отметило УКГВ.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение.

Конфликт между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF) в Хартуме обострился 15 апреля. С обеих сторон есть пострадавшие, в числе которых и мирные граждане.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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