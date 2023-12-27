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Конец года будет аномально холодным в нескольких регионах России

Вильфанд заявил об аномально холодном завершении 2023 года в части России

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Shutterstock

Архангельскую, Амурскую, Вологодскую области, Камчатку, Якутию и ряд других регионов России ожидает необычно холодное завершение 2023 года. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным эксперта, в отдельных регионах температура может достигать отметки в -47-51 градус по Цельсию.

Вильфанд добавил, что необычно холодная погода задержится и на 1 января в этих регионах. Так, в Северо-Западном федеральном округе с последними днями года придет холодная погода. В Архангельской области ожидаются морозы до -25 градусов мороза, что на 7-11 градусов ниже нормы. В Мурманской области морозы достигнут отметки в 18-24 градуса ниже нормы. В Коми и Вологодской областях ожидаются морозы до 22-25 градусов ниже нормы.

Дальний Восток также столкнется с аномально холодной погодой.

Вильфанд прогнозирует, что с 27 по 31 декабря в Якутии температура может опуститься до -51 градуса. В Магаданской области ожидается до 47 градусов мороза, на Чукотке — до -48 градусов, на Камчатке — до -36 градусов, в Хабаровском крае — до -44 градусов, на Сахалине — до -27 градусов, в Амурской области — до -41 градуса.

Эксперт подчеркнул, что это необычно холодная и опасная погода. Жители этих регионов, скорее всего, предпочтут встретить Новый год в тепле своих домов, избегая выхода на улицу в такие морозы.

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