На заводе робот Tesla напал на человека

Робот, принадлежащий компании Tesla, вышел из строя и напал на сотрудника завода Giga Texas вблизи города Остин. Об этом написала газета Daily Mail.

По информации издания, «машина использовала свои металлические когти, чтобы атаковать рабочего». В результате нападения мужчине были нанесены раны в районе спины и руки.

В материале также говорится, что двое свидетелей ужаснулись происходящему, когда увидели как машина напала на их коллегу. Отмечается, что робот был предназначен для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Об инциденте стало известно из обнародованного отчета о травмах за 2021 год. Кроме того, сообщается, что в течение 2022 года каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.

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