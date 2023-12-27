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На заводе робот Tesla напал на человека

Daily Mail: робот компании Tesla напал на сотрудника завода Giga Texas в США

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Jeff Chiu/AP

Робот, принадлежащий компании Tesla, вышел из строя и напал на сотрудника завода Giga Texas вблизи города Остин. Об этом написала газета Daily Mail.

По информации издания, «машина использовала свои металлические когти, чтобы атаковать рабочего». В результате нападения мужчине были нанесены раны в районе спины и руки.

В материале также говорится, что двое свидетелей ужаснулись происходящему, когда увидели как машина напала на их коллегу. Отмечается, что робот был предназначен для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Об инциденте стало известно из обнародованного отчета о травмах за 2021 год. Кроме того, сообщается, что в течение 2022 года каждый 21-й сотрудник Giga Texas получил травму на рабочем месте.

В свою очередь в Москве промоутер кафе не поладил с начальством и в отместку решил сломать робота-официанта. В результате атаки человека технический помощник по имени Белла, который был обучен принимать заказы и разносить готовые блюда, сильно пострадал. От удара своего бывшего «коллеги» Белла упала и повредила корпус.

Ранее в Китае женщина напала на робота в клинике и разбила его на части.

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