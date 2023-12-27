Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, в каком транспорте им приходилось встречать Новый год

Треть россиян хотя бы раз встречали Новый год в транспорте

close
100%
Freepik

Около трети — 30% — опрошенных россиян встречали Новый год в транспорте. При этом 10% хотели бы повторить такой опыт, а почти 23% респондентов были бы не против попробовать новый формат празднования. Это показал опрос «Группы Мовиста», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Частыми причинами выбора транспорта как места празднования стали возвращение домой с работы или из гостей (17%), путешествие (15,4%) или работа, связанная с транспортом (5,6%). Однако у более 18% причина необычного празднования более грустная: им не с кем или негде было встретить Новый год.

Согласно опросу, более 9% участников встречали Новый год в общественном транспорте (метро, автобусах и трамваях). Почти треть респондентов летела на самолете или ехали на поезде. Такси и автомобиль стали местом празднования для 14,5% опрошенных. Более 11% респондентов Новый год застал в карете скорой помощи или в полицейской машине. А почти 45% участников опроса признались, что встречали праздник в санях Деда Мороза.

Для новогоднего настроения в транспорте нужны веселые и адекватные попутчики. Так считает более 35% опрошенных. Чистый и теплый салон важен для почти 26% пассажиров, а 15% участников опроса высоко ценят новогоднюю музыку и украшения.

Ранее психолог рассказала, как создать праздничное настроение и снизить стресс перед Новым годом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами