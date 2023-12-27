Россияне рассказали, в каком транспорте им приходилось встречать Новый год

Около трети — 30% — опрошенных россиян встречали Новый год в транспорте. При этом 10% хотели бы повторить такой опыт, а почти 23% респондентов были бы не против попробовать новый формат празднования. Это показал опрос «Группы Мовиста», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Частыми причинами выбора транспорта как места празднования стали возвращение домой с работы или из гостей (17%), путешествие (15,4%) или работа, связанная с транспортом (5,6%). Однако у более 18% причина необычного празднования более грустная: им не с кем или негде было встретить Новый год.

Согласно опросу, более 9% участников встречали Новый год в общественном транспорте (метро, автобусах и трамваях). Почти треть респондентов летела на самолете или ехали на поезде. Такси и автомобиль стали местом празднования для 14,5% опрошенных. Более 11% респондентов Новый год застал в карете скорой помощи или в полицейской машине. А почти 45% участников опроса признались, что встречали праздник в санях Деда Мороза.

Для новогоднего настроения в транспорте нужны веселые и адекватные попутчики. Так считает более 35% опрошенных. Чистый и теплый салон важен для почти 26% пассажиров, а 15% участников опроса высоко ценят новогоднюю музыку и украшения.

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