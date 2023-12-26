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Громкие звуки в Ейске объяснили военными учениями

Администрация Ейска объяснила громкие звуки и вспышки в небе проведением учений

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РИА «Новости»

Раскатистые звуки и сполохи в небе над городом Ейск Краснодарского края связаны с проведением военных учений с применением беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

Согласно информации единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ейского района, в регионе проводятся тренировки военных.

«Громкий звук — уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений», — пояснили в ЕДДС.

Некоторое время назад пресс-служба Черноморского флота (ЧФ) России сообщала, что экипажи кораблей ЧФ провели учения по уничтожению вражеских беспилотных летательных аппаратов. Во время тренировок отрабатывались поиск, выявление и ликвидация средств воздушного нападения украинских Вооруженных сил техническими средствами, зенитным вооружением кораблей, стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами на постах противовоздушной обороны.

Ранее Развожаев предупредил жителей Севастополя о готовящихся военных учениях.

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