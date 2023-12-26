В Роспотребнадзоре заявили, что в России плохо выявляется коклюш

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» рассказала, что коклюш в России плохо выявляется.

«Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция», — сказала она.

Попова добавила, что часто при длительном кашле у ребенка родители ведут его к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму, хотя в первую очередь необходимо исключить коклюш. Она напомнила, что эта болезнь встречается в любом возрасте.

По данным главы Роспотребнадзора, в 2023 году было выявлено лишь несколько десятков случаев коклюша. Также она рассказала, что тяжелее всего эта инфекция проявляется у младенцев в первые месяцы жизни. Для борьбы с этим в ряде стран применяется вакцинация по методу «кокона», когда прививают все окружение новорожденного.

Попова напомнила, что в России вакцинация от коклюша входит в национальный календарь прививок, и, если родители будут соблюдать календарь, то и вспышек этой инфекции можно будет избежать.

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