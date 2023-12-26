В Башкирии сотрудник сауны отравился неизвестным газом

В Башкирии сотрудники МЧС спасли мужчину, который оказался в колодце. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел в Ишимбае. Сотрудник местной сауны отправился ремонтировать скважину. Спустя некоторое время его коллеги заметили, что 64-летний мужчина куда-то пропал и вызвали спасателей.

Приехавшие на место спасатели подняли россиянина с глубины более двух метров. После этого пострадавшего передали медикам.

Выяснилось, что во время работ сотруднику сауны стало плохо. Россиянин не мог внятно говорить, не вставал и периодически терял сознание. О состоянии пострадавшего после госпитализации не сообщается.

Как сообщает mk.ru, медики диагностировали у мужчины отравление неизвестным газом.

Ранее в Архангельске спасли крановщика, который вызвал «скорую» на высоту 46 метров.