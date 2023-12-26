Россиянам рассказали, в какие страны сейчас опасно ехать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в некоторых странах выявили опасные лихорадки. Об этом она сообщила РИА Новости.

Так, по словам эксперта, в Северной и Южной Америке за год выявлено почти 5 млн случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — 500 тысяч. Вирусы Эбола и Марбург уже затронули новые территории в Африке. В странах Европы появилась лихорадка Западного Нила, которую выявили в Греции, Испании и Сербии.

По данным Поповой, в 2023 году в 32 странах зарегистрировали вспышки холеры, в декабре ее нашли в штате Одиша в Индии.

Кандидат медицинских наук Юрик Шахвердян предупредил, что в основном представляют опасность все страны с низким уровнем доступности к хорошим санитарным условиям. Это государства Южной, Юго-Восточной Азии и Африки южнее Сахары. А в Латинской Америке плохая ситуация в плане тропических болезней, предупредил он.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1. Он быстро распространяется по миру.

Ранее врачи предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.