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В ЕС спрогнозировали значительное увеличение заявок на получение убежища по итогам года

EUAA ожидает более 1 млн заявок на получение убежища по итогам 2023 года

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Marcus Brandt/Global Look Press

Эксперты агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) заявили, что по итогам 2023 года в странах Евросоюза зарегистрируют более 1 млн заявлений на получение убежища. Об этом написали газеты медиагруппы Funke.

«Мир становится все более нестабильным, поэтому потребность беженцев в защите не уменьшится в 2024-м и последующих годах», — уточнили в публикации.

По данным, которые привели журналисты, в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. прошений, что стало самым высоким показателем по итогам месяца за последние семь лет. К концу октября поступило более 935 тыс. заявлений. Это на 22% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

25 декабря стало известно, что украинские беженцы в Британии все чаще становятся жертвами мошенников. Газета Independent со ссылкой на источники сообщила, что украинцы вынуждены платить злоумышленникам сотни фунтов стерлингов за разрешение на въезд и поддельные визы.

Ранее Евросоюз призвали ответить за мобилизацию украинцев.

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