Бывший глава Кировской области Никита Белых может выйти на свободу в 2024 году

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил РЕН ТВ, что его подзащитный может освободиться уже в следующем году.

По словам адвоката, по первому уголовному делу экс-главу региона приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в приговор засчитали два года пребывания под арестом с 2016 года.

«Поэтому срок у него заканчивается 2024 годом», — констатировал Грохотов.

В данный момент Белых отбывает наказание в колонии. В 2018 году его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также приговорили к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных». Подробнее о деле Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директора «Росзаповедцентра» Минприроды России обвинили в крупной взятке.