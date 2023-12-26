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Бывший глава Кировской области Никита Белых может выйти на свободу в 2024 году

Адвокат Грохотов: кировский экс-губернатор Белых может освободиться в 2024 году

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СК РФ

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов подтвердил РЕН ТВ, что его подзащитный может освободиться уже в следующем году.

По словам адвоката, по первому уголовному делу экс-главу региона приговорили к восьми годам тюремного заключения, но в приговор засчитали два года пребывания под арестом с 2016 года.

«Поэтому срок у него заканчивается 2024 годом», — констатировал Грохотов.

В данный момент Белых отбывает наказание в колонии. В 2018 году его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также приговорили к штрафу на сумму более 48 млн руб. С учетом срока содержания в СИЗО он должен освободиться в 2024 году. Сам обвиняемый свою вину не признал и во время прений называл речь прокурора «изнасилованием фактических данных». Подробнее о деле Белых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директора «Росзаповедцентра» Минприроды России обвинили в крупной взятке.

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