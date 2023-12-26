Таксистам Яндекса оставили рекордные чаевые перед Новым годом

Сумма чаевых, которые оставили пассажиры Яндекс Такси, побила рекорд, сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры Яндекс Такси с 18 декабря могут увидеть в приложении по окончании поездки, на что копит водитель и оставить ему чаевые.

В компании отметили, что с 18 по 24 декабря 2024 года пассажиры оставили водителям на 33% больше чаевых, чем за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, Яндекс Такси удваивает оставленные пассажирами чаевые перед Новым годом.

Ранее в сервисе сообщили, что в декабре компания увеличит совокупные вложения для привлечения водителей. Общая сумма вложений превысит 4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В компании уточнили, что в сумму вложений включены бонусы, обеспечивающие дополнительный доход водителей. Кроме того, Яндекс Такси временно откажется от части комиссии в пользу водителей.