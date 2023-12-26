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В Польше объяснили, почему Украина провалила контрнаступление

Генерал Полько: Украина провалила контрнаступление из-за веры в свою пропаганду

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Mstyslav Chernov/AP

Командование украинских войск сделало упор на ведение пропаганды, что привело к провалу контрнаступления. Таким мнением с порталом WPolityce поделился экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько.

«Вместо того чтобы добиваться успехов на фронте, они искали пропагандистской победы», — заявил военный в разговоре с журналистами.

По словам Полько, летне-осеннюю кампанию ВСУ сложно даже назвать контрнаступлением, потому что украинцы распылили силы по разным направлениям вместо того, чтобы сконцентрировать силы для достижения успеха на каком-то одном участке фронта.

Еще одной причиной неудач украинских войск генерал назвал тот факт, что обучение и вооружение ВСУ представляет собой сборную солянку. Американцы, немцы, французы и другие очень по-разному ведут обучение солдат ВСУ, да и вооружение доставляется в единичном экземпляре. Все это, считает Полько, не дает войскам достичь синергии.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским военнослужащим удалось сорвать контрнаступление ВСУ благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям солдат.

Ранее американский телеканал оценил вероятность нового контрнаступления ВСУ.

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